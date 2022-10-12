بالصور… جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 12 2022 - 17:54

بالصور… جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة

منذ 59 mins 12 October، 2022
مواجهات رام 2
عربي وإقليمي - فلسطين

مواجهات في بلدة رام المحتلة 1
مواجهات بلدة رام 4
مواجهات بلدة رام 3

المصدر: وكالة يونيوز

التعليقات

ذات صلة