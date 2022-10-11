وزير الداخلية التركي: انفجار اسطنبول قد يكون هجوما إرهابيا

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن الانفجار الشديد الذي وقع في مبنى سكني يوم الأحد في اسطنبول يمكن أن يكون هجوما إرهابيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب الأولي للانفجار القوي في مبنى سكني في منطقة قاضي كوي يعود إلى تسرب غاز، فيما أفاد محافظ اسطنبول علي يرليكايا بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث.

وذكرت قناة “الخبر” التلفزيونية في وقت سابق أن ضباط إنفاذ القانون يتحققون من وقوع هجوم إرهابي في الانفجار القوي الذي ضرب اسطنبول يوم الأحد.

وقال صويلو يوم الثلاثاء في إفادة بثتها القنوات التلفزيونية المحلية: “هذا قد يكون هجوما إرهابيا وربما لا يكون. نحن نتحقق من كل التفاصيل”، مشيرا إلى أن شهادات 30 شاهدا على صلة بالحادث أخذت، وفي الوقت الحالي، لم يتم تحديد أي صلة بين الحادث وأعمال أي منظمة إرهابية.

المصدر: وكالات