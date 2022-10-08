الأدميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري في غضون أشهر

وفي السياق، قال تنكسيري “سفينة “الشهيد سليماني” هي من تصميم القوة البحرية وتم تصنيع معداتها الداخلية من قبل شركة معرفية”، مضيفاً ” هناك سفينة أخرى قيد الإنشاء في مصانع بحرية الحرس الثوري ، وسيتم تسليمها إلى المنطقة الثانية من بحرية الحرس الثوري ، وسفينة اخرى يجري بناؤها بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة”.

وأشار إلى أنه “انضمت 9 سفن حربية للقوة البحرية لحرس الثورة لغاية الان وسيتم ضم سفن حربية اخرى”.

وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له مساء الجمعة، خلال مراسم احياء الذكرى الـ 35 لشهداء معركة ضد أمريكا المجرمة في الخليج، إن “شباب ايران صفعوا الاستكبار العالمي 6 مرات في مواجهات مباشرة في الخليج الفارسي خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)”، مضيفاً “على شباب اليوم أن يعلموا أن أسلافهم وقفوا يقظين أمام الاستكبار العالمي ولم يتنازلوا ورفعوا راية الجمهورية الإسلامية المقدسة عاليا”.

وبشأن جاهزية بحرية الحرس الثوري ضد مؤامرات العدو ، قال إن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ، ولا سيما البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، كانت دائمًا على استعداد لمواجهة العدو ، وهذا الاستعداد يزداد كل يوم”.

الأمن التام مستتب في الخليج الفارسي

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري إن “الامن التام مستتب اليوم في الخليج الفارسي ويمكننا ضمان أمن هذا الممر المائي الدولي مع شعوب المنطقة والدول المجاورة للخليج. ومع ذلك ، يحاول الأجانب تبرير تواجدهم”.

واكد أن “استراتيجية البحرية للحرس الثوري هي السلام والصداقة والأخوة”، موضحاً أنه “لن نبدأ حربًا ما لم يعتد علينا أحد”.

ضبط 28 مليون لتر من الوقود المهرب

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري خلال هذا العام، “ضبطت بحرية الحرس الثوري 28 مليون لتر من وقود الديزل المهرب في مياه الخليج الفارسي ، وتم في هذا السياق توقيف 26 لنشا و 17 سفينة”. وأشار إلى أن “الوقود الذي يتم إنتاجه بجهود مضنية ومتعلق بالشعب لن نسمح بأن يتم تهريبه من البلاد”.