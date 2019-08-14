النائب قاسم هاشم: 14 آب محطة مفصلية في تاريخ لبنان والصراع العربي الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2019 - 10:44

النائب قاسم هاشم: 14 آب محطة مفصلية في تاريخ لبنان والصراع العربي الصهيوني

منذ 13 mins 14 August، 2019
النائب قاسم هاشم
لبنان

غرد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، فقال”الرابع عشر من آب محطة مفصلية في تاريخ لبنان وتاريخ الصراع العربي الصهيوني واستطاع لبنان بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ان يكرس معادلة توازن الرعب والردع مع العدو الاسرائيلي وان يثبت للعرب والعالم ان إرادة الشعب المقاوم قادرة على هزيمة اعتى الجيوش”.

واضاف ” في هذا اليوم تحية لأرواح الشهداء والتحية والانحناء لابناء الجنوب الذين عبدوا طريق العودة بأجسادهم متجاوزين كل الإنذارات والتهديدات ،تاريخ هذا الوطن يشهد ان ابناء الجنوب حماة الوطن وصناع حياة الكرامة والعزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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