النائب قاسم هاشم: 14 آب محطة مفصلية في تاريخ لبنان والصراع العربي الصهيوني

غرد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، فقال”الرابع عشر من آب محطة مفصلية في تاريخ لبنان وتاريخ الصراع العربي الصهيوني واستطاع لبنان بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ان يكرس معادلة توازن الرعب والردع مع العدو الاسرائيلي وان يثبت للعرب والعالم ان إرادة الشعب المقاوم قادرة على هزيمة اعتى الجيوش”.

واضاف ” في هذا اليوم تحية لأرواح الشهداء والتحية والانحناء لابناء الجنوب الذين عبدوا طريق العودة بأجسادهم متجاوزين كل الإنذارات والتهديدات ،تاريخ هذا الوطن يشهد ان ابناء الجنوب حماة الوطن وصناع حياة الكرامة والعزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام