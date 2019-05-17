الصين تحذر الولايات المتحدة من “الإضرار” بالعلاقات التجارية بسبب حظر هواوي

حذرت الصين الخميس الولايات المتحدة من إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات التجارية بعدما حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دخول معدات مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي إلى الأسواق الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غاو فينغ في مؤتمر صحافي أسبوعي “نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية”.

وأكد غاو “قالت الصين مرارا إنه لا يجب إساءة استغلال مسائل الأمن القومي”، مضيفا أن “الصين ترفض بحزم اتخاذ أي بلد إجراءات أحادية الجانب بحق كيانات صينية بموجب قوانينه المحلية”.

وأوضح أن “بكين تطلب دائما من شركاتها الالتزام بقواعد وقوانين البلدان التي تعمل فيها”، مشيرا إلى أن “الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية المصالح القانونية لشركاتها”.

ورفع ترامب مستوى معركة واشنطن ضد هواوي مع منعه بيع معدات الشركة العملاقة في الولايات المتحدة، ووضعها على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها بدون تصريح مسبق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية