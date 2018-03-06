دمشق وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري على عدد من المزارع شرقي بلدة الريحان في الغوطة الشرقية لدمشق، بعد مواجهات مع التنظيمات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وقال “المرصد السوري المعارض” إن قوات الجيش السوري، سيطرت على 40 % من مساحة تواجد المسلحين في الغوطة الشرقية.

من جهته، أعلن مسؤول “مجلس القيادة الثورية في دمشق وريفها” التابع للمجموعات المسلحة، المدعو “ياسر القادري”، في بيانٍ مصوَّر، النفير العام في الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك على خلفية التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في الغوطة.

ـ رفع أهالي بلدتي حمورية وسقبا في الغوطة الشرقية لدمشق، علم الجمهورية العربية السورية في أكثر من مكان داخل البلدتين، فيما خرج شباب من أهالي بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية لدمشق، في شوارع البلدة ودعوا الأهالي لكسر الخوف والانتفاض بوجه المجموعات المسلحة المنتشرة في البلدة.

ـ استشهد 3 مدنيين وأُصيب 8 آخرون جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق، كما أُصيب مدنيان أحدهما طفل، إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء “باب توما، برزة والدويلعة” بمدينة دمشق، وسقطت عدة قذائف صاروخية على ضاحية حرستا بريف دمشق، مصدرها مسلحو جبهة النصرة.

ـ واصل تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في الغوطة الشرقية لدمشق، اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، ومنعهم من الخروج عبر الممر الآمن، خلال فترة التهدئة المحددة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في مخيم الوافدين.

درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش، في محيط بلدة حيط بريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” وأصيب آخرون، جراء الاشتباكات التي دارت أمس بين “قسد” وأهالي قرية الجيعة في ريف دير الزور الشمالي على خلفية مشاجرة جرت بين الطرفين.

ـ أعدم مسلحو داعش شخصاً في قرية السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع “قسد”.

الرقة وريفها:

ـ قُتل طفل، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في قرية “الهورة” بريف الرقة الجنوبي الغربي.

ـ أُصيب مسلحان من “قسد”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين، النار عليهم، عند حاجز قرية “السلحبية الشرقية” في ريف الرقة الغربي.

ـ صادر مسلحو “قسد” الأدوية من الصيدليات في ريفي الرقة الشمالي والغربي، ونقلوها إلى الصيدلية المركزية التابعة لـ “مجلس الرقة المدني”.

حلب وريفها:

ـ سيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومةً من الجيش التركي، على بلدة شران وقريتي “السنكري، ماتينلي” ومعسكر وقرية قطمة، التابعين لبلدة شران شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”، ودارت اشتباكات بين “الوحدات” من جهة والجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه من جهة أخرى، على محور قرية “ماتينلي” جنوب بلدة شران شمال شرق مدينة عفرين.

هذا واستهدف الجيش التركي حاجزاً لـ “الوحدات الكردية” غرب مدينة عين العرب على الحدود السورية _التركية، في ريف حلب الشمالي الشرقي، بالرشاشات الثقيلة.

ـ استُشهد مدنيان اثنان وأصيب آخر، جراء قصف الجيش التركي على قريتي “ميركان وكاخرة” التابعتين لبلدة معبطلي شمال غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف المدفعية، كما أُصيبت طفلتان إثر قصف الجيش التركي حي الأشرفية بمدينة عفرين، بالقذائف المدفعية.

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً و”الوحدات الكردية” على محور بلدة مرعناز في ريف حلب الشمالي.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 359 عنصراً من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، بينهم 68 جندياً تركياً، ومقتل 316 مسلحاً من “الوحدات الكردية”، خلال المعارك بين الطرفين في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية التركية على عفرين، بتاريخ 20 كانون الثاني، وحتى اليوم.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب زين علي المحمد (٢٤سنة) جراء اعمال قنص وقصف متتالية تطال كفريا والفوعة من ناحية بنش المجاورة.

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على قريتي معرشورين وبابيلا في ريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”.

اللاذقية وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري هجوماً للمجموعات المسلحة على عدد من النقاط العسكرية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية ما أدى لتدمير 4 آليات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.