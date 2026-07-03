القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة

حذرت القوات المسلحة النظام السعودي من مغبة أي حماقة أو شن عدوانٍ على بلادها، مؤكدةً أنها سترد ردًّا شاملًا يستهدف مصالح العدو الحيوية في البر والبحر.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها مساء اليوم، إنه “في صباحِ هذا اليومِ الجمعةِ وعندَ الساعةِ الـ 5:20 صباحًا خرقَ تشكيلٌ منَ الطيرانِ الحربيِّ للعدوِّ السعوديِّ أجواءَ المحافظاتِ اليمنيةِ في إطارِ محاولتِهِ لمنعِ طائرةٍ مدنيةٍ إيرانيةٍ كانتْ تقلُّ على مَتنِها أكثرَ من 200 مواطنٍ منَ العالقينَ والجرحى والمرضى منَ الهبوطِ في مطارِ صنعاءَ الدوليِّ الذي يُفرضُ عليهِ وعلى اليمنِ حصارٌ ظالمٌ لما يقربُ من 11 عامًا”، مضيفةً “أنَّ محاولتَهُ باءتْ بالفشلِ بفضلِ اللهِ من خلالِ تصدي القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لِهذهِ المحاولةِ باستهدافِها بعددٍ من صواريخِ الدفاعِ الجويِّ وتمَّ إجبارُهُ على مغادرةِ الأجواءِ بحولِ اللهِ وقوتِه”.

وحذر بيان القوات المسلحة “العدو السعودي المجرم من تكرارِ أيِّ محاولةٍ لخرقِ الأجواءِ أو عدوانٍ يستهدفُ بلدنَا”، لافتًا إلى أن أي عدوان “سيقابلُ بردٍ شاملٍ باستهدافِ مطاراتِهِ ومصالحِهِ الحيويةِ في البرِّ والبحر”.

وتابع البيان: “لنْ نقبلَ باستمرارِ الحصارِ السعوديِ الأمريكيِ الظالمِ على بلدنَا إلى ما لا نِهايةَ وسنتخذُ كلَّ الخطواتِ المشروعةِ لإنهاءِ هذا الحصار”.

ودعت القوات المسلحة “أبناءَ شعبِنَا العزيزِ لمواصلةِ النفيرِ العامِّ والجهوزيةِ القتاليةِ تلبيةً لدعوةِ السيدِ القائدِ عبدِالملكِ بدرِالدينِ الحوثيِّ يحفظُهُ اللهُ”.

وأكدت “على جاهزيةِ القواتِ المسلحةِ بكافةِ تشكيلاتِها لأيِّ خياراتٍ يتخذُهَا السيدُ القائدُ”، منوّهةً إلى “أنَّ يدَهَا على الزنادِ لتنفيذِ التوجيهاتِ في إطارِ فكِّ الحصارِ السعوديِّ الأمريكيِّ عن شعبِنَا العزيزِ وإخراجِ المحتلينَ”.

وشددت القوات المسلحة اليمنية “على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي”، مثمنةً “بإجلالٍ وتقديرٍ بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله ونؤكد على استمرارِ الرحلاتِ بينَ مطاري صَنعاء وطهران بإذنِ اللهِ تعالى لفكِّ الحصارِ والمعاناةِ عنْ شعبِنا اليمنيِّ العزيزِ المظلومِ مهما كانتِ النتائجُ والتداعياتُ”.