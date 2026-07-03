العثور على جريح ورفات شهداء في وادي السلوقي بعد عملية مسح ميداني

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​في إطار عمليات البحث والمسح الميداني التي تجري في المناطق التي تعرضت للاستهداف، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لـ “الهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني” (قطاع بنت جبيل) من العثور على جريح ورفات عدد من الشهداء في منطقة وادي السلوقي، وذلك عقب ورود إفادة من أحد رعاة الماشية في المنطقة.



​تفاصيل العثور على الرفات

​بدأت القصة حين أبلغ أحد رعاة الماشية عن وجود دراجتين ناريتين في المنطقة. وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الدفاع المدني – الهيئة الصحية برفقة دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع المذكور لإجراء الكشف الميداني، حيث تبين وجود دمار في المكان، وأسفرت عمليات البحث عن النتائج التالية:

​الدراجة الأولى: تم العثور في محيطها على أشلاء تعود لشهيدين.

​الدراجة الثانية: تم العثور بالقرب منها على أشلاء تعود لشهيد ثالث.

​وأكدت المصادر الميدانية أن الجهات المختصة ستعمل على إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للرفات التي تم العثور عليها، وذلك لتحديد هويات الشهداء وإبلاغ ذويهم رسمياً.



​العثور على جريح بعد عمليات تتبع

​وفي تطور لافت أثناء عمليات المسح، اشتبه فريق الهيئة الصحية بآثار دماء في محيط المكان المستهدف. وبناءً على ذلك، قام الفريق بتتبع هذه الآثار التي قادتهم إلى أحد المنازل المجاورة.

​وعند دخول المنزل، تم العثور على المواطن محمد علي حسن مصاباً، حيث تبين أنه قضى فترة زمنية طويلة داخل المنزل وهو يعاني من إصابته، وقد وُجد إلى جانبه كميات محدودة من المياه وبعض الطعام.

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​فور العثور عليه، قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب “محمد علي حسن”، وجرى نقله بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات المنطقة. وأفادت المصادر الطبية أن الجريح يخضع حالياً للعناية الطبية المركزة، حيث تبين أن إصابته قديمة ومر عليها وقت طويل قبل أن يتم العثور عليه وإنقاذه.

​وتستمر فرق الهيئة الصحية الإسلامية في جهودها الميدانية لضمان مسح كافة المناطق المستهدفة والبحث عن أي مفقودين أو مصابين قد يكونون عالقين.