الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن “صيغة الاطار” لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل ان البند المعني بذلك يشير الى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية”، وسأل: “هل يعقل ان يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟”.



ولفت الى ان “غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود الى ان ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل هو إطار، والاطار بشكل عام يتطرق الى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية”.



وإذ أكد الرئيس عون ان “هذه الصيغة التي تم التوصل اليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن”، قال: “هدفنا جميعا واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. فليعطوا الخيار الديبلوماسي فرصة”.



كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله عددا من الوفود التي زارته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا