الجمعة   
   03 07 2026   
   18 محرم 1448   
   بيروت 17:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان

      اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن “صيغة الاطار” لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل ان البند المعني بذلك يشير الى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية”، وسأل: “هل يعقل ان يبسط الجيش سلطته على كامل الأرض بوجود الاحتلال الإسرائيلي؟”.

      ولفت الى ان “غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود الى ان ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل هو إطار، والاطار بشكل عام يتطرق الى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية”.

      وإذ أكد الرئيس عون ان “هذه الصيغة التي تم التوصل اليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن”، قال: “هدفنا جميعا واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. فليعطوا الخيار الديبلوماسي فرصة”.

      كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله عددا من الوفود التي زارته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا

      مواضيع ذات صلة

      النائب ابراهيم الموسوي: اتفاق الإطار يمسّ جوهر المادة 49 من الدستور اللبناني فكيف سيكمل العهد سنواته الدستورية؟

      النائب ابراهيم الموسوي: اتفاق الإطار يمسّ جوهر المادة 49 من الدستور اللبناني فكيف سيكمل العهد سنواته الدستورية؟

      حارة حريك… عمليات رفع الأنقاض متواصلة، وحسين عواد يرصد تفاصيل المشهد

      حارة حريك… عمليات رفع الأنقاض متواصلة، وحسين عواد يرصد تفاصيل المشهد

      وفود رسمية تودّع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي… ومراسلنا محمد حسن قاسم ينقل المشهد من طهران

      وفود رسمية تودّع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي… ومراسلنا محمد حسن قاسم ينقل المشهد من طهران