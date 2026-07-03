الجمعة   
   03 07 2026   
   18 محرم 1448   
   بيروت 17:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    حارة حريك… عمليات رفع الأنقاض متواصلة، وحسين عواد يرصد تفاصيل المشهد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    ورشة إعادة الترميم في حارة حريك… متابعة ميدانية مع مراسلنا حسين عواد

    ورشة إعادة الترميم في حارة حريك… متابعة ميدانية مع مراسلنا حسين عواد

    بلدية حارة حريك تواصل أعمال الصيانة وتنظيف مجاري الأمطار حفاظًا على السلامة العامة

    بلدية حارة حريك تواصل أعمال الصيانة وتنظيف مجاري الأمطار حفاظًا على السلامة العامة

    شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين

    شرطة بلدية حارة حريك تستكمل مهامها وتعالج شكاوى المواطنين