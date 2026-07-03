رئيس الوزراء الباكستاني: نقف جميعاً صفاً واحداً إلى جانب القيادة والشعب الإيراني

اعتبر الرئيس الوزراء الباكستاني “شهباز شريف”، الذي شارك في مراسم اداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد(رض)، أن خدمات “آية الله العظمى السيد علي الخامنئي” تشكل مصدراً قيماً للعالم الإسلامي، وأكد قائلا: اليوم، نيابة عن شعب باكستان، نعلن جميعاً تضامننا مع سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وحكومة وشعب إيران، ونقف إلى جانبهم.

وافادت “ارنا” ان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أصدر بياناً تضمن تصريحات رئيس الوزراء، مع نشر صور للحظات حضور الوفد الباكستاني رفيع المستوى برئاسة شهباز شريف.

ورافق رئيس وزراء باكستان في مراسم اداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الأمة الإسلامية الشهيد كل من: المشير عاصم منير (قائد الجيش)، والسناتور محمد إسحاق دار (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية)، محسن نقوي (وزير الداخلية)، يوسف رضا جيلاني (رئيس مجلس الشيوخ)، وسردار أياز صادق (رئيس المجلس الوطني)، وبلاول بوتو زرداري (رئيس حزب الشعب).

وعبّر شهباز شريف، عن احترامه لمقام الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، لخدماته ونهجه المسالم للشعب الإيراني والعالم الإسلامي.

وأضاف: “لقد قاد الشهيد آية الله الخامنئي الشعب الإيراني لعقود من الزمن بحكمة وبصيرة وتبصّر، وخدماته تشكل مصدراً قيماً للعالم الإسلامي”.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الجميع يقفون إلى جانب إيران، معلناً التضامن مع سماحة آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية ، والدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، والشعب الإيراني.

وأعلن مكتب رئيس وزراء باكستان أن شهباز شريف والوفد المرافق له، الذين وصلوا إلى طهران في زيارة ليوم واحد، غادروا طهران بعد حضورهم مراسم وداع قائد الثورة الشهيد.

وعلى هامش هذه الزيارة، التقى المشير سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، بالدكتور سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة رسمية إلى تركيا.