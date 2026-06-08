القوات المسلحة اليمنية: استهداف أهداف إسرائيلية في يافا وفرض حظر شامل على الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت “أهدافاً حساسة” تابعة للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك في إطار ما وصفته بالتصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على ما سمّته “محور الجهاد والمقاومة” في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن.

وجاء في بيان صادر عنها، تلا آيات من القرآن الكريم، أن العملية نُفذت رداً على ما اعتبرته تصعيداً إسرائيلياً واسعاً في المنطقة، مؤكدة أن الضربة الصاروخية حققت أهدافها بدقة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيانها عن “حظر كامل وشامل للملاحة البحرية” على الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، معتبرة أن أي تحرك للسفن المرتبطة به سيصبح هدفاً عسكرياً اعتباراً من لحظة صدور الإعلان.

كما شددت على أن عملياتها العسكرية “ستتواصل وتتوسع” بما يتناسب مع التطورات الميدانية، مؤكدة أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأنها ماضية في دعم ما وصفته بمحور المقاومة في المنطقة.

واعتبر البيان أن ما يجري يأتي في سياق الرد على “الحصار والعدوان” ضد شعوب المنطقة، مؤكداً استمرار العمليات ما دام التصعيد قائماً، ومتوعداً بأن “كل محاولات العدو ستفشل”.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المواجهة، وتحية ما وصفه بـ”أحرار الأمة”، في إشارة إلى استمرار التصعيد الإقليمي متعدد الجبهات.

المصدر: موقع المنار