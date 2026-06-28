الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 22:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقرير مصور | رفضٌ حزبي متواصل لاتفاق الخيانة

    سلسلة ردود حزبية جديدة رافضة لاتفاق الخيانة.
    تقرير حسين محمد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    النائب حسين الحاج حسن: لماذا تنازلت السلطة عن حق لبنان في ملاحقة الاحتلال والتعويضات؟

    النائب حسين الحاج حسن: لماذا تنازلت السلطة عن حق لبنان في ملاحقة الاحتلال والتعويضات؟

    تقرير مصور | احتلالٌ واهم لفرون… والمنار ترصد الواقع الميداني

    تقرير مصور | احتلالٌ واهم لفرون… والمنار ترصد الواقع الميداني

    بغطاء أميركي وهامش سياسي لبناني… الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب

    بغطاء أميركي وهامش سياسي لبناني… الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب