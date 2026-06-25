بكين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لفنزويلا عقب حدوث زلزال

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن بكين تتابع عن كثب تداعيات الزلزال الذي ضرب فنزويلا مؤخرًا، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساندة اللازمة ل كاراكاس.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية الصينية تواصل التنسيق والمتابعة المستمرة مع سفارتها في فنزويلا لتقييم الأوضاع، لافتًا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين الرعايا الصينيين هناك حتى الآن.

وأضاف قوه جياكن قائلاً: «إن الصين تقف إلى جانب فنزويلا في هذه الأزمة، وهي على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الممكنة وفقًا لمتطلبات الاحتياجات الفنزويلية في المرحلة المقبلة».

المصدر: يونيوز