بلدية صور: للتحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية ومراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد بدلات الإيجار

أعلنت بلدية صور في بيان لها الخميس انه “في ظل الظروف الصعبة التي مرّت بها مدينة صور وأبناؤها جراء العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من أضرار وتهجير ومعاناة اقتصادية واجتماعية، تدعو البلدية جميع المالكين وأصحاب العقارات إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، ومراعاة أوضاع المواطنين عند تحديد بدلات الإيجار”.

وطالبت البلدية “المالكين واصحاب العقارات بالامتناع عن فرض زيادات غير مبرّرة أو مُبالغ فيها على بدلات الإيجار، واعتماد أسعار منطقية وعادلة تراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأهالي – التعامل بروح التكافل والتعاون الاجتماعي، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال الذي يفاقم معاناة العائلات المتضررة – مراعاة الأسر التي عانت من النزوح والتهجير والخسائر الناتجة عن الحرب، والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الدقيقة – ضرورة تنظيم وتسجيل جميع عقود الإيجار لدى بلدية صور وفق الأصول القانونية، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف وضماناً للشفافية وحسن التنظيم”.

ولفتت البلدية الى أنها “ستتابع هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحفظ المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام