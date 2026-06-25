مسيرة كبرى في العاصمة اليمنية إحياءً لذكرى عاشوراء وتأكيداً على الجاهزية والاستنفار لمواجهة قوى الاستكبار

​شهدت العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية كبرى إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

​وفي المسيرة، أكد المشاركون تمسكهم بنهج الإمام الحسين عليه السلام، والثبات على الموقف في نصرة قضايا الأمة، معلنين” الاستنفار والجاهزية التامة لإنهاء العدوان والحصار، والمضي قدماً على درب الإمام الحسين في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني ومرتزقته حتى تحقيق النصر”.

​واعتبر الحشود إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين محطة سنوية لترسيخ الوعي بما تتعرض له الأمة الإسلامية ورموزها من استهداف ممنهج على امتداد التاريخ، منوهين بالتضحيات التي قدمها الإمام الحسين وآل بيت النبي -صلوات الله عليهم- في مجابهة الطغاة ونصرة المستضعفين وإرساء قيم الحق والعدالة.

​وأشار المشاركون إلى أن” الشعب اليمني يقف اليوم في معركته الحاسمة ضد تحالف العدوان مستلهماً من الإمام الحسين معاني الجهاد والتضحية والفداء في الدفاع عن الوطن، ومستفيداً من دروس كربلاء في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية”.

​كما أكد المشاركون” تأييدهم المطلق لكافة الخيارات التي يتخذها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة”، معلنين الوقوف الكامل إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي.

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و أكد وكيل أمانة العاصمة، خالد المداني أن” الأمة وبعد ما يقارب 1400 عام لا تزال تستلهم من الإمام الحسين قيم الإباء والعزة والرفض القاطع للظلم”، لافتاً إلى أن “هتاف عاشوراء يرتفع اليوم مجدداً ليواجه طغيان أمريكا وإسرائيل”.

​من جانبه، أوضح الشيخ حاتم المعقابي أن خروج الشعب اليمني يأتي استبصاراً بمواقف الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في التضحية والبذل لإعلاء كلمة الله، مشدداً على” الثبات في دعم الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة انطلاقاً من المنهج الحسيني الرافض للخضوع”.

​بدوره، أكد خطيب الجامع الكبير، حمدي زياد أن” هذه المسيرة تمثل تجديداً للعهد والولاء للإمام الحسين وأئمة أهل البيت”، مشيراً إلى أن هذه “الذكرى تمثل مرحلة جديدة لليمن لانتزاع حقوقه وفك الحصار البري والبحري والجوي، مؤكداً الاستمرار في طريق الحق حتى التحرير الأعظم”.

المصدر: يونيوز