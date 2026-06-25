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    عربي وإقليمي

    مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة.. شهيد شمالي القطاع وإصابات بقصف غربي المدينة

      استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

      وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط برج الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة.

      وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و15 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي.

      وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

      وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان اتفاق “وقف إطلاق النار” في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر بلغ 1031، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3309، إضافة إلى 785 حالة انتشال.

      وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,043 شهيداً و173,417 إصابة.

      المصدر: يونيوز

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