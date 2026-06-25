اعلان من “الأمن العام” حول إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الخميس أن “اعتبارالا من تاريخه، سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003، غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية”.

واوضح البيان ان “هذا الإجراء يأتي في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور، انسجاماً مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي”.

واضاف البيان “عليه، تدعو المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات السفر من الأنموذج ٢٠٠٣ إلى المبادرة بالتقدّم من الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها لاستبدالها بجوازات سفر لبنانية بيومترية جديدة، تفادياً لأي تأخير أو عوائق قد تواجههم أثناء السفر”.

وقال البيان إن “المديرية العامة للأمن العام تعلم أنه اعتباراً من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٦ يتوقف العمل داخل البلاد بجوازات السفر اللبنانية من الأنموذج ٢٠٠٣ ويمنع من مغادرة الأراضي اللبنانية بموجبها”، وتابع “للإستفسار أو لمزيد من المعلومات الاتصال بمركز خدمة المواطنين Call Center على الرقم ١٧١٧ أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام:

Website www.general-security.gov.lb

X https://x.com/DGSGLB

Facebook https://www.facebook.com/DGSGLB

Instagram https://www.instagram.com/dgsglb

Whatsapp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VbCfcGh0bIdmDws5eQ1Z”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام