الأمن العام يمدّد التسهيلات الإضافية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الجمعة عن تمديد التسهيلات الإضافية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر الحدود البرّية حتى 31 من الشهر الحالي.

وقال البيان “تم تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون استيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 31/03/2026 ضمنًا”.

وأضاف البيان “للاستفسار ولمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة صفحات المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بالـCall Center على الرقم 1717”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام