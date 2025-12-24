الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور ومفتش متمرن

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان له الأربعاء عن تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور ومفتش متمرن.

وقال البيان: “إلحاقاً للإعلان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 12/12/2025 والمتعلق بتحديد مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتي مأمور متمرن ومفتش درجة ثانية متمرن، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية وفقاً لما هو مذكور في الرابط التالي:

https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/511

“.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام