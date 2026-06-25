المقاومة الاسلامية: للمرة الثالثة.. العدو انتهك وقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن

قالت المقاومة الإسلامية في بيان لها مساء الخميس “تعمد جيش العدو الإسرائيلي مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوطر الشرقية ميفدون بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة”.

وتابع البيان “أسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 14:40 بغارة صاروخية من مسيرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة ثالث بجروح”.

واضاف البيان “تؤكد المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة أن ما أقدم عليه العدو يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها ترصد هذه الإنتهاكات”.

المصدر: موقع المنار