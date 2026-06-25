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    لبنان

    “القومي والشيوعي”: لجبهة داخلية بمواجهة المطامع والاعتداءات الإسرائيلية ومعالجة جذور الأزمة السياسية

      استقبل رئيس “الحزب السوري القومي الاجتماعي” ربيع بنات الخميس الأمين العام لـ”الحزب الشيوعي اللبناني” حنا غريب، بحضور عدد من القيادات الحزبية وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية، إلى جانب ملف المفاوضات في إسلام آباد وواشنطن وانعكاساتها على الداخل اللبناني.

      وشدد المجتمعون على “ضرورة استثمار المرحلة الراهنة لإحداث عملية تغيير فعلية على مستوى الحكم”، واعتبروا أن “تفاقم الصراعات المذهبية والطائفية أوصل البلاد إلى مرحلة خطيرة باتت تهدد السلم الأهلي وتنذر بتداعيات واسعة”.

      وأكد المجتمعون أن “التغيير يشكل المدخل الأساسي للتحرير، وأن لا يمكن بناء جبهة داخلية متماسكة وموحّدة في مواجهة المطامع والاعتداءات الإسرائيلية من دون معالجة جذور الأزمة السياسية وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية”.

      المصدر: موقع المنار

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