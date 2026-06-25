روبيو: لا دعم خليجي لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي دعم بين دول الخليج لفرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز، محذّرًا من أن أي خطوات من هذا النوع قد تؤدي إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة الدولية.

وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البحرينية المنامة، في ختام جولة إقليمية شملت دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التقى عدداً من وزراء الخارجية.

وقال روبيو إن “لا يوجد أي دعم على الإطلاق، صفر دعم بين دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو الضرائب على استخدام المياه الدولية”، مشيراً إلى أن الموقف الخليجي كان واضحاً في رفض أي إجراءات من شأنها فرض كلفة إضافية على الملاحة في المضيق الحيوي.

وأضاف أن سلطنة عُمان، التي تشارك في الإشراف على المضيق إلى جانب إيران، أكدت أيضاً معارضتها لأي نظام رسوم، موضحاً أن “الترتيبات المستقبلية بشأن المضيق لا تتضمن فرض أي رسوم عبور”.

وفي سياق متصل، أشار روبيو إلى أن مناقشات سابقة كانت قد طرحت احتمال فرض رسوم على المرور عبر المضيق من قبل إيران وعُمان، بحجة السيادة، إلا أن هذا الطرح لم يحظَ بتأييد إقليمي.

من جهة أخرى، وصف روبيو إلغاء زيارة رسمية إيطاليا إلى الولايات المتحدة بأنه “أمر مؤسف”، في ظل توتر سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشأن بعض الملفات الثنائية.

وقال روبيو إن واشنطن كانت تتوقع توقيع اتفاقيات خلال الزيارة، مضيفاً أن “الرئيس منزعج من غياب الجهود الكافية من بعض الدول الأوروبية في مواجهة التهديدات المشتركة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط بقاء ملف مضيق هرمز أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة.