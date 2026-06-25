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    دولي

    الاتحاد الأوروبي يعلن الاستعداد للتدخل بعد الزلزال المدمر في فنزويلا

      قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنتشيروفا، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: “أفكارنا مع العائلات والمجتمعات التي تواجه الخسائر والدمار.

      أضافت: “نحن بوضوح مستعدون للتدخل. لا يعني ذلك أننا ننتظر في هذه اللحظة، بل إن شركاءنا موجودون بالفعل على الأرض. الصليب الأحمر يقوم بالفعل بعمليات الإنقاذ. ونحن على استعداد لتعبئة المساعدات من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية (UCPM) كما طلبتم”.

      وكانت فنزويلا قد تعرضت لزلزالين عنيفين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع.

      وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، حجة لحبيب، أن نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية “كوبرنيكوس” قد تم تفعيله للمساعدة في جهود التعافي، قائلاً: “كوبرنيكوس نشط ونحن مستعدون لتكثيف المساعدة”. وتأتي هذه التصريحات في إطار التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لمواجهة الكارثة الإنسانية.

      المصدر: يونيوز

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