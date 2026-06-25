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    دولي

    فنزويلا | 164 قتيلاً و971 جريحاً في زلزال هو الأقوى منذ عام 1900

      أعلنت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، صباح الخميس، أن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء أوقعا 164 قتيلاً و971 جريحاً، مع توقعات بارتفاع الأعداد.

      ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات عند الساعة 18:04 بالتوقيت المحلي، تبعه بعد أقل من دقيقة زلزال ثانٍ بقوة 7.5 درجات على بعد كيلومترات قليلة، وهو الأقوى في البلاد منذ 1900، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

      وذكرت مصادر إعلامية أن ولاية لا غايرا الساحلية هي الأكثر تضرراً، حيث شهدت انهيار عشرات المباني، وانقطاع التيار الكهربائي والإنترنت.

      وعبّرت دول عديدة من أمريكا اللاتينية وأوروبا والصين والاتحاد الأوروبي عن تعاطفها وعرضت المساعدة.

      وفي العاصمة كراكاس، قضى العديد من السكان ليلتهم في الشوارع أو داخل سياراتهم خوفاً من تبعات الهزات الارتدادية، في وقت لم تفتح فيه أي محلات تجارية صباح الخميس.

      المصدر: يونيوز

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