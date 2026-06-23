الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 23:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم قريتي دير جرير ودير أبو مشعل في قضاء رام الله في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      إيرباص تقرر فحص 16 طائرة «إيه 380» بعد رصد تشققات في مكوّن رئيسي بجناح الطائرة

      إيرباص تقرر فحص 16 طائرة «إيه 380» بعد رصد تشققات في مكوّن رئيسي بجناح الطائرة

      دبابات الاحتلال تُكثّف إطلاق نيرانها الثقيلة باتجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      دبابات الاحتلال تُكثّف إطلاق نيرانها الثقيلة باتجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      تنسيق إيراني عُماني رفيع المستوى… وإدارة المضيق على طاولة الحوار

      تنسيق إيراني عُماني رفيع المستوى… وإدارة المضيق على طاولة الحوار