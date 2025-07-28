لبنان

لقاء مشترك بين جنبلاط وإرسلان والمفتي دريان: للتصدي للعدوان الصهيوني الذي يستهدف لبنان وسوريا

استقبل الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط في دارته في بيروت الاثنين “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق اللبنانية، بحضور رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان على رأس وفد.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك على “الوحدة الوطنية والإسلامية لمواجهة كل من يريد شرا بلبنان وسوريا الشقيقة ورفض اي محاولات لاثارة الفتنة وان ما تشهده السويداء من أحداث دموية بين الإخوة السوريين مدان ومرفوض”.

وعبّر المجتمعون عن “أسفهم وحزنهم على الشهداء الذين سقطوا في هذه الاحداث الأليمة”، ودعوا “كل القوى اللبنانية ان تعمل على تحصين لبنان دولة وشعبا ومؤسسات والعمل سويا لاستنهاض الدولة لتقوم بدورها المحتضن لجميع أبنائها، والوقوف صفا واحدا للتصدي للعدوان الصهيوني الذي يستهدف لبنان وسوريا معا واكثر من بلد عربي، لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه المذهبية والطائفية والعرقية التي لا تخدم إلا أعداء بلادنا ومجتمعاتنا وامتنا العربية والإسلامية”.

وأبدى المجتمعون ارتياحهم “للمواقف الوطنية والحكيمة التي صدرت عن كافة الأطراف اللبنانية التي دعت الى وحدة الشعب السوري ودرء الفتنة والحفاظ على وحدة سوريا، كحرصها على لبنان شعبا ودولة ومؤسسات”، وشددوا على”سيادة لبنان وحريته وعروبته واستقلاله وتعاونه مع كل الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة المحبة للبنان وشعبه ودوره الحضاري في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام