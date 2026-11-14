ارسلان: استهداف العلاقة بين اللبنانيين يهدد لبنان كله ويضرب قدرته على مواجهة الأخطار

شدد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان على أن “استهداف العلاقة بين اللبنانيين يهدّد لبنان كلّه ويضرب قدرته على مواجهة الأخطار”، ولفت الى أن “حماية الوطن تكون بالحوار والعمل المشترك وتغليب مصلحة لبنان، وأنّ الاختلاف السياسي يجب أن يبقى ضمن حدود تحمي السلم الأهلي وتصون كرامة الناس”.

ورفض أرسلان في حديث له السبت “محاولات شرذمة الموحّدين الدروز وإبعادهم عن انتمائهم العربي ونهجهم الوطني والتاريخي، وكذلك استغلال تضحياتهم ودماء شهدائهم لخدمة الطموحات الشخصية والمشاريع الخارجية”، مؤكّداً “أنّهم سيبقون متمسّكين بعروبتهم وشركاء في حماية الوحدة الوطنية والعيش الواحد، ولن ينجرّوا وراء دعوات التطرّف والانقسام”.

كما رفض أرسلان “استثارة المخاوف لدى المسيحيين وتأليبهم على شركائهم في الوطن”، وشدد على “التمسّك بدورهم الوطني وبالشراكة الكاملة معهم، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات”، داعيا “القيادات السياسية والدينية إلى تحمّل مسؤولياتها في تهدئة النفوس ومنع الفتنة”.

واعتبر ارسلان أن “اتّساع التدخّلات الخارجية وتراجع احترام سيادة الدول يزيدان الحاجة إلى التضامن وحماية القرار الوطني والمؤسسات الدستورية”، مؤكّداً “حقّ اللبنانيين في تقرير مستقبلهم واحترام مؤسساتهم وقوانينهم ومصالح بلدهم”.

وأكّد ارسلان “التمسّك بـدولة العدالة والإنصاف التي تحمي حقوق مواطنيها وتحاسب الفاسدين”، ورفض “منطق المزارع والمحسوبيات ومصادرة المؤسسات”، ودعا إلى أن “تكون المحاسبة قائمة على الأفعال والنتائج، وأن تستعيد الحياة السياسية معناها في خدمة الناس ومعالجة مشكلاتهم”.

وجدّد أرسلان ثقته بالجيش، وشدد على “ضرورة دعمه بالإمكانات والرعاية ليؤدّي واجباته، وعلى موقف وطني يحفظ وحدته ويقدّر تضحيات ضبّاطه ورتبائه وجنوده”، وأكّد أنّ “المصالحة وعودة المهجّرين إلى قرى الجبل مسؤولية وطنية يجب صونها وترسيخها بالثقة والحقوق والمشاركة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام