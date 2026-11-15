مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم بالضفة.. مهاجمة مزارعين ومنازل وإحراق خيمة وتحطيم مركبات

شنّ مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سلسلة اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة مزارعين والاعتداء على منازل وتحطيم مركبات وإحراق خيمة في تجمع بدوي، إلى جانب سرقة معدات ومحاصيل زيتون.

ففي بيت لحم، هاجم مستوطنون مزارعين في وادي أبو نجيم، جنوبي المدينة، بحماية قوات الاحتلال، فيما شهدت حديقة الشهداء جنوبي قرية المغير، شمال شرقي رام الله، وجود رعاة تابعين للمستوطنين.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون، فجر الأحد، منزل المواطن مطيع سليم قطيش في منطقة “الحرايق” ببلدة بيتا، جنوبي المدينة، وحطموا مركبتين تعودان لمواطن آخر في محيط المنطقة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن منطقة الحرايق تتعرض لاعتداءات متكررة وشبه يومية من المستوطنين، تشمل مهاجمة منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

كما هاجم مستوطنون، صباح الأحد، مزارعين في بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم وكميات من المحصول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدت على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، قبل أن تمنعهم من استكمال قطف الزيتون وتسلبهم معداتهم وثمار المحصول التي جمعوها.

وفي رام الله، أصيب مواطن بجروح جراء هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين عند المدخل الغربي لقرية المغير، شمال شرقي المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من القرية عقب اقتحامها ومداهمة منازل فيها.

كما هاجم مستوطنون شابًا في بلدة سلواد، شرقي رام الله، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال البلدة وتعتقله.

وفي اعتداء آخر، قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين أحرقوا خيمة في تجمع بدوي بمنطقة المغاير، شمال شرقي بلدة دير قديس، غربي رام الله، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، دون الإبلاغ عن إصابات.

ولفتت المنظمة إلى أن التجمع يتعرض لاعتداءات متكررة، في إطار محاولات تهجير سكانه والاستيلاء على أراضيهم.

اعتداءات بالخليل

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مساء السبت، منزل المواطن محمد موسى شناران في منطقة واد الرخيم، جنوبي بلدة يطا، جنوب الخليل، وأضرموا النار في ممتلكات، ورشوا الغاز على أفراد العائلة، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالاختناق، بينهم طفلة.

كما ألحق المستوطنون أضرارًا بالمنزل، وأحرقوا مركبة وخزان مياه.

تصاعد غير مسبوق

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية قد وثقت 21 اعتداءً وانتهاكًا نفذتها مجموعات المستوطنين خلال 24 ساعة، شملت الاعتداء على المزارعين وسرقة المحاصيل والمواشي واقتلاع أشجار الزيتون ومحاولات دهس مواطنين.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلى عدد من هجمات المستوطنين منذ بدء توثيقها عام 2006، بواقع 467 هجمة.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال، الأمر الذي يفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين ويهدد مصادر رزقهم ويضيّق عليهم سبل الوصول إلى أراضيهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام