ألمانيا تعتزم تشغيل محطات الفحم الاحتياطية لمواجهة نقص الغاز

تُعدّ وزارة الاقتصاد الألمانية مشروع قانون يسمح بإعادة تشغيل محطات الفحم القديمة المتوقفة عن العمل، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الغاز.

أفادت بذلك صحيفة “دير تاغسشبيغل”، وذكرت أن السلطات ستلجأ إلى هذا الخيار لأن البلاد قد تواجه نقصا ملحوظا في الغاز خلال الشتاء المقبل نتيجة انخفاض مخزونات الغاز في المستودعات.

تُستخدم محطات الفحم الاحتياطية بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء. وبناءً على ذلك، يحصل مشغّلو هذه المحطات على تعويض عن تكاليف التشغيل دون تحقيق أرباح.

ووفقا لخطة وزارة الاقتصاد، ستتاح عودة هذه المحطات مؤقتا إلى سوق الكهرباء الاعتيادية في حال أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مجال إمدادات الطاقة.

ويشير نص الوثيقة إلى أن المحطات الموجودة ضمن احتياطي الشبكة، أو تلك التي سيُطبَّق عليها حظر حرق الفحم في أعوام 2026 و2027 وربما 2028، ستتمكن من توفير قدرات إضافية لتوليد الكهرباء وسيسمح لها بالعمل وضخ كهرباء إضافية في الشبكة كإجراء مؤقت ينتهي بحلول نهاية مارس 2028 كحد أقصى.

وتعتزم السلطات إلزام مشغّلي المحطات بإبقاء طواقم العمل في حالة تأهب، فضلا عن تأمين إمدادات الوقود اللازمة.

وسيتم تعويض هذه النفقات، من بين مصادر أخرى، بما في ذلك على حساب المستهلكين من خلال رفع رسوم الشبكة.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد واجهت، ولا تزال تواجه، اتهامات متكررة بعدم الاستعداد الكافي لموسم التدفئة. ففي الأول من نوفمبر، بلغت نسبة امتلاء مستودعات الغاز في ألمانيا 61.4% فقط، في حين يبلغ المستوى المستهدف لهذا التاريخ 70%.

المصدر: روسيا اليوم