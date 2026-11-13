المانيا | مؤشر داكس الألماني يتجاوز 27 ألف نقطة للمرة الأولى بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي

سجّل مؤشر «داكس» الألماني للأسهم القيادية مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، خلال تعاملات الخميس، مدفوعاً بتجدد التفاؤل بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها الإيجابية على أسهم شركات التكنولوجيا والصناعة عالمياً.

وارتفع المؤشر بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية في بورصة فرانكفورت، ليصل إلى 27,001 نقطة، فيما قفز سهم شركة «سيمنس» الصناعية بأكثر من 4%، عقب إعلانها تحقيق أرباح قياسية عززها الطلب المتزايد على مراكز البيانات.

ويأتي هذا الأداء في ظل تجدد الرهانات على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، ما عزز أسهم الشركات المرتبطة بهذا القطاع في الأسواق العالمية.

المصدر: وكالة يونيوز