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    بالصور | بزشكيان يشارك في يوم القراءة والكتب والمكتبات في إيران

      شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في إحياء يوم القراءة والكتب والمكتبات في إيران.

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