الصحف

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 28-7-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح يوم الإثنين 28-7-2025.

عناوين الصحف:

البناء

نتنياهو يردّ على الحصار العالمي بمسرحية المساعدات… والمقاومة تناشد مصر

مفاوضات إيران الأوروبية للتكرار… والأميركية قد تستأنف… والوكالة في الوسط

لبنان يودع زياد الرحباني اليوم… وأهل المقاومة ينعون من أحبهم وأحب سيدهم

الاحتلال يمنع حنظلة من بلوغ غزة ويعتقل طاقمها

عراقتشي: الدبلوماسية منعت اندلاع حرب شاملة لكن قواتنا المسلحة في حالة تأهب قتالي

الأخبار

الواضح دومًا

أما آن…

الابن الشاطر تمرّد على «المدرسة الرحبانية»

مأساة غزة تطرح «سابقة» تاريخية: التجويع شريانًا للنظام العالمي

فصائل «التحالف» تصعّد ضد القبائل: بوادر اقتتال في المهرة اللواء

سلام لـ”اللواء”: التجديد “لليونيفيل” سيتم في نهاية آب

عون إلى الجزائر اليوم.. وإطلاق شبكة اتصالات رسمية لاحتواء تحذيرات براك

زياد الرحباني.. العبقرية المتفردة

جيش الاحتلال لاستمرار القتال و”حماس” تتساءل عن معنى الصفقة مع التجويع والتدمير

الضغط الدولي نجح في إدخال مساعدات عبر المعابر ومن الجوار إلى قطاع غزة

الانتخابات النيابية في سورية في أيلول.. والرئيس يعين 70 نائبًا

الجمهورية

زياد الناقد.. سكن “الأم الأعظم” في وطن النجوم

برّاك: التصريحات لم تكون كافية

تخوف من تصعيد “إسرائيلي”

خريف لبنان المكفهر

الغضب من الجوع يلزم “إسرائيل” بتوقيف عملياتها

السياسة الدولية بين أيادي ّالاقتصاديين ورجال الأعمال

الديار

لبنان يدخل شهرًا مفصليًا في آب… الضغط يتصاعد

هي الشفرة فيها ريحة… الرواية الكاملة لحادثة الشيخ مرهج شاهين كما رواها لـ”الديار”

النهار

كان عنا حلم (عن زياد الرحباني)

حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة… برّاك يعلي نبرته والحزب يسخّف الالتزامات

مبادرة سعوديّة – فرنسيّة متكاملة لـ”حلّ الدولتين”

غزة… عندما يصير الجوع سلاح إبادة!

وزيرة السياحة لـ”النهار”: إجراءات متكاملة لتحسين تجربة الوافدين من المطار وصولًا إلى الأمن

“بدء المرحلة الرابعة”… الحوثيون يقررون تصعيد العمليات العسكرية ضد “إسرائيل”

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن معرفة درجة جدّية ما أعلنه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حول إدخال المساعدات براً إلى قطاع غزة وفتح الباب لإنزالها جواً يتم من خلال متابعة مستقبل حليفيه في الحكومة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فإن قرّرا البقاء، فهذا يعني أن ما قالته حركة حماس عن أن ما يجري هو مجرد مسرحيّة لامتصاص النقمة المتعاظمة على السياسة الإجرامية القائمة على التجويع الممنهج لتعويض الفشل العسكريّ وهي نقمة ما عاد ممكناً تجاهلها مع تصاعدها في أوروبا إلى درجات يصعب تجاهلها خصوصاً مع امتدادها إلى الداخل الأميركي وداخل البيت الأبيض واضطرار الرئيس دونالد ترامب لإظهار امتعاضه من مشاهد ضحايا التجويع من الأطفال أما إذا انسحب الحليفان المتطرفان من الحكومة، فذلك يعني أن ما أعلنه نتنياهو “جدّي”.

قال مصدر سياسي لبناني إن كلام توماس باراك المبعوث الرئاسي الأميركي التحريضي للضغط من أجل دفع الحكومة والمقاومة إلى التصادم واستطراداً جرّ الجيش والمقاومة إلى مواجهة تحت شعار أن المهم هو الأفعال لا الكلمات، مردود له، فلبنان يريد أفعالاً لا كلمات وحتى الآن لم يتلقّ إلا الكلمات من الجانب الأميركي الذي صاغ اتفاق وقف إطلاق النار وأصرّ على تنازلات لبنانيّة ضمنه لم ينص عليها القرار 1701 وحصل عليها مقابل تقديم ضمانات لإلزام الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ.

وهو ما لم يفعله علماً أن لبنان نفذ عملياً بأفعال من جانب الدولة والمقاومة تجسّدت بتطبيق كامل لما نصّ عليه القرار 1701 بخصوص جنوب الليطاني قبل استحقاق تنفيذه المشروط في القرار 1701 بإتمام انسحاب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، وهو ما لم يحدث، واشترط بوقف الاحتلال لكل الأعمال العدائية فور إعلان القرار وتأجّل بموجب الطلب الأميركي لإتمام الاتفاق الى ستين يوماً مُدّدت ثلاثة أسابيع إضافية، لكنها رغم ذلك لم تتوقف ولا تزال مستمرّة وببساطة مَن يعط الكلام فقط لا يستحقّ أن ينال إلا الكلام مثله، لكنه بكل أسف نال أفعالاً ولم يقابلها إلا بالكلام، وهو يأتي طالباً المزيد لتكرار مهزلة مبادلة الأفعال بالمزيد من الكلام.

النهار

أخذت شخصيات كبيرة ناشطة في الاغتراب بالاستعداد للترشّح والتواصل مع رؤساء أحزاب كبيرة إذا بقي تخصيص 6 مقاعد للاغتراب بحسب القانون الساري.

نائب سابق من عكار بدأ من اليوم حملته الانتخابية.

لا تزال العلاقة بين مرجع ورئيس حزب تشوبها حالة انعدام الثقة.

يجهد عدد من المرشّحين إلى النيابة في المرحلة المقبلة إلى زيارة سوريا ولقاء مسؤولين هناك بعد شيوع حالة من الرضى في الرأي العام السنّي والتعاطف مع النظام السوري الجديد.

في وقت يسافر فيه كثيرون من النواب والوزراء من صالون الشرف في المطار، شوهد نائب رئيس الحكومة طارق متري يُقدّم جواز سفره للأمنيين على غرار سائر المسافرين.

تنظر النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن في دعوى بتهمة الاحتيال واختلاس أكثر من 8 ملايين دولار من أموال دولار “فريش” في بنك “الاعتماد الوطني” متابعة محاسبة المتورطين بملفات فساد.

الجمهورية

تشهد بلدات قضاء شمالي انقطاعاً تاماً للمياه بعد قرار الجهات المختصة تكسير الأنابيب لاعتبارها غير شرعية، على رغم من محاولات سابقة للجوء سكان هذه المنطقة لأن يصبحوا ضمن سقف القانون.

إعتمد مرجع قضائي على نقاشات وتشريع لنواب من العقد الثاني من القرن الماضي للبتّ في صلاحية نهج يُعتمد عرفياً لسنوات.

علّق ديبلوماسي عربي بارز على تعدّد قراءات الموقف الأميركي بقوله “كل واحد يفسّر ما يتمناه وليس ما يراه ويسمعه والنتيجة بالنهاية لن تسرّه”.

اللواء

أشار تقرير ديبلوماسي أن زيارة الساعات المعدودة لرئيس الحكومة للأليزيه حققت الأهداف المرجوة منها وستظهر نتائجها الإيجابية تباعاً خلال فترة قصيرة.

لاحظت أوساط قضائية إستمرار توقيف وزير سابق رغم إنتهاء التحقيق معه منذ فترة، وإمكانية تركه بسند إقامة بإنتظار البت القضائي بملفه.

المصدر: الصحف اللبنانية