عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 20-2-2026

عناوين الصحف:

الأخبار

الملف الإيراني يكشف لبنان مُجدّداً: ليس لدى المسؤولين هنا من يراسلهم؟

العدو فشل في تطبيق توصيات «فينوغراد»: نجاح تكنولوجي.. واستمرار الفشل الميداني

الحريري عند بري.. ويرسم إطار تحالفاته

سفارات لبنان «غير صالحة» للسكن

الضرائب توسّع هوامش الأرباح التجارية

وقائع من مفاوضات جنيف «غير النووية» | أميركا لإيران: تخلّوا عن صواريخكم.. وإلَّا

تحويل العملاء من مجرمين إلى شرطيين: «وصفةُ» حرب أهلية في غزّة

عفو رئاسي بطعم سياسي: الشرع يميّع «الإعلان الدستوري»

البناء

توسع مهام ضابط إيقاع التوازنات: بري يستقبل البخاري ويصطحب الحريري

ترامب يعوض ضعف مجلس السلام بسخاء التمويل.. والعقدة حول أولوية السلاح

تسريبات متلاحقة عن قرار أميركي بضربة تفاوضية.. ومهلة أسبوعين للاتفاق

الديار

«طبول حرب» في المنطقة.. وغموض أميركي لبنانيًا

بري يحتضن الحريري ومع الجيش «ظالمًا أو مظلومًا»

وفقًا لـ”I24 NEWS»: حكومة سورية مرتقبة في غضون أسابيع.. وبرئاسة فهد المصري

لماذا تعثرت زيارة الحريري لقصر اليمامة؟

اللواء

إذا تأجّلت الانتخابات هل يتقدّم الإصلاح؟

رمضانيات.. الصيام مدرسة للإنسان القرآني

دعوة من ماكرون لعون لافتتاح مؤتمر دعم الجيش

عودة الميكانيزم.. محاولة من الخماسية لمنع الانفجار الكبير!

جدولة السفارة للاجتماعات يعني استمرار الدور الذي لا غنى عنه للجنة مراقبة وقف النار

ترامب: سنعمل لحل مشكلات لبنان.. وصندوق النقد يلمس ليونة في نمو الاقتصاد

لبنان حاضر في واشنطن فهل نلتقط الفرصة..؟

مجلس السلام: تعهدات بـ17 مليار و5 دول تشارك في القوّة الأمنية

الجمهورية

ترامب يجب أن نحل مشكلة لبنان

ترامب أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران

الانتخابات تترنح بين المعلن والمضمر

الأصول النفطية كمؤشر للسلام بين روسيا والولايات المتحدة

النهار

قصف مدفعي على يارون وغارة على الشعرة.. تصعيد “إسرائيلي” جنوباً وبقاعاً

الصراع الانتخابي إلى خطوات تصعيدية لإرباك الحكومة.. الحريري حضر إفطار “الفتوى”: لبنان أولاً قبل الجميع

هل استحداث الدائرة الـ16 مخالف لأحكام الدستور؟ ليست في خانة “الدوائر الانتخابية” ولا المحافظات

تحريك الشارع: الحكومة باقية ولا قرار بإسقاطها

أسرار الصحف:

البناء

يطرح خبراء عسكريون سؤالاً يقولون إنه مفتاح معرفة فرص الحرب والتسوية في المواجهة الأميركية الإيرانية لأن الاستناد إلى الأهداف وحدها لا يوصل إلا إلى الحرب. وهذا هو الحال منذ 40 سنة، لكن تداعيات الحرب وثمنها وعدم الثقة بنتائجها كانت أسباب عدم الذهاب للحرب، ولذلك يرتبط السؤال بدرجة الثقة الأميركية ولو كانت ثقة خاطئة بأن هناك حلاً عسكرياً يمكن له أن يحقق خلال أيام ودون أخطار غير قابلة للاحتواء فرض الشروط الأميركية على إيران أو فتح الطريق لإسقاط نظامها. ويضع الخبراء الأخطار غير القابلة للاحتواء في إطار ثلاثة مخاطر، أولها إغلاق مضيق هرمز لأسابيع وشهور، والفشل في القيام بضربة سريعة تنتهي مفاعيلها بقرار أميركي والثاني تعريض حاملات الطائرات والسفن الحربية لخطر الإغراق، والثالث تلقي “إسرائيل” خلال الأيام التي لا تكون كافية بعد لفرض استسلام إيران أو بدء مسار تفكك نظامها حجماً من الضربات يصعب عليها تحملها، ولذلك يعتقد هؤلاء الخبراء أن خيار الحرب وارد، لكنه تهوّر كبير ومخاطرة غير محسوبة.

أجرى سفير أوروبي مجموعة اتصالات مع صحافيين وشخصيات عامة لمحاولة معرفة ما إذا كان ثمة صلة بين زيارة دبلوماسي بارز لدولة إقليمية في بيروت لمرجعية نيابية وبين زيارة شخصية قيادية إشكالية للمرجعية النيابية بعد ذلك والسؤال عن إمكانية وجود رسالة من الدولة الإقليمية للشخصية القيادية وضعت في عهدة المرجعية النيابية تتصل بالعلاقة مع الشخصية القيادية وخياراتها وموقف الدولة الإقليمية من ذلك.

الديار

علمت “الديار” ان وكالات اعلامية غربية رئيسية، ومكاتب صحف اميركية في منطقة الشرق الاوسط رفعت مستوى الاستنفار والتأهب لمواكبة احداث ميدانية طارئة، كما ورد في التعاميم التي وردت الى الصحافيين والمصورين العاملين في المنطقة. وفي هذا السياق، عقدت اجتماعات طارئة مع رؤساء التحرير، ورؤساء المكاتب، وتم تزويدهم بمعلومات حول كيفية التعامل مع المستجدات في ظل معلومات وتوقعات عن حرب اميركية وشيكة ضد ايران، مع الأخذ بعين الاعتبار باحتمال توسعها لتشمل دول اخرى في المنطقة.

النهار

قال “نائب تغييري” في جلسة ضيّقة إنّه يتمنّى التمديد للمجلس لـ10 سنوات بدل سنتين، فردّ عليه زميله البيروتي “التغييري”: “من فمك إلى أبواب السماء”.

على رغم الترحيب الكبير به، إلّا أنّ شخصيات لبنانية بدأت تشكو من أداء سفير دولة كبرى لأنّه غير ملم بالأصول الديبلوماسية.

تلقّت قيادات حزبية باستياء كبير تكرار ترشيح نواب وتثبيتهم في مقاعدهم لدورات عدة.

شكت شخصيات سنّية رسمية من عدم دعوتها إلى إفطار دار الفتوى أمس.

الجمهورية

سأل قطب قانوني: ما الجدوى من العمل التشريعي والدستوري وإعداد الموازنات التي تتطلّب أشهراً من الدراسات والنقاشات والتصويت، إذا كان سيتمّ تجاوزها بقرار وزاري متسرّع؟

يجري العمل خارج لبنان على تحضير ملف يتعلّق برفع العقوبات عن إحدى الشخصيات البارزة.

اللواء

يتجمع لدى جهاز مختص مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد والمخالفات في الوزارات والإدارات، وهي تُفتح تباعاً وفقاً لحسابات تتعلق بالمعنيِّين.

تجري ترتيبات لتحديد دائرة يترشح عنها قطب نيابي، لضمان استمرار دوره في مكتب المجلس النيابي الجديد.

