قاآني: انتصار الدم على السيف ليس شعاراً بل واقعاً فرضته إرادة شعبنا

أكد قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني أن الشعب الإيراني سجل ملحمة تاريخية، مُثبتاً للعالم أجمع أن الدم ينتصر دائماً على السيف، مهما بلغت جبروت العدو وقوته العسكرية.

وكتب العميد إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، في منشور على صفحته الشخصية في الفضاء الالكتروني: “لقد حققت المقاومة القائمة على الإيمان الإلهي نصراً جديداً، من ساحة الثورة في طهران إلى ساحة الحرية للأمم المظلومة. أحسنت يا شعب الإمام الحسين (ع) في ايران، والمقاومة الإقليمية الباسلة الذين أثبتوا، عشية المحرم الحسيني، هيهات منا الذل، وأن الدم ينتصر حقاً على السيف”.

المصدر: قناة العالم