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    “يديعوت احرونوت”: الإدارة الأميركية المهملة للمفاوضات مع إيران أعادت “إسرائيل” إلى واقع من حرية عمل محدودة وردع واه

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