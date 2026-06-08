اللواء حاتمي: الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار لن تؤثر على إرادة إيران وأي اعتداء جديد سيواجه بإجراءات أشد

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي أن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل العدو لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني ومقاومته، مشدداً على أن الجيش والشعب سيواجهانها بكل قوة وثبات.

وأصدر حاتمي رسالة بمناسبة مرور مئة يوم على صمود وثبات الشعب الإيراني، تناول فيها التطورات الأخيرة والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار.

وقال في رسالته: «في الوقت الذي كان فيه وسيط المفاوضات حاضراً في إيران، عاد العدو مجدداً إلى نقض عهوده وخرق وقف إطلاق النار، مؤكداً مرة أخرى أنه لا يلتزم بأي اتفاق أو تفاهم، ولا يحترم المواثيق والعهود».

وأضاف أن حضور الشعب الإيراني في «ميدان الصمود والثبات» كان له أثر كبير في رفع معنويات المقاتلين وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، مؤكداً أن عناصر الجيش والقوات الدفاعية «على أتم الجهوزية والاستعداد للقتال حتى آخر قطرة دم، وبذل الأرواح فداءً لعزة إيران الإسلامية واستقلالها».

وأشار إلى أن مئة يوم من المقاومة والصمود تمثل «تجسيداً حياً للإرادة الوطنية ووحدة إيران المتماسكة وانتصاراً لقيم الصبر والثبات»، معتبراً أنها تعكس التلاحم الوطني تحت قيادة الإمام السيد علي الخامنئي.

وأكد حاتمي أن هذا الصمود يشكل «رداً حاسماً من إيران الموحدة على الأعداء الذين استهدفوا استقلال البلاد ووحدة أراضيها وسعوا إلى المساس بعزة الشعب الإيراني وأمنه».

وشدد على الجهوزية الكاملة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محملاً الولايات المتحدة الأميركية «المسؤولية الكاملة عن اعتداءات الكيان الصهيوني».

وختم رسالته بالتأكيد أن «أي تكرار لاعتداءات العدو وجرائمه سيُواجَه بإجراءات أشد وأقسى».

المصدر: قناة العالم