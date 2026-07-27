الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 20:22
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    عربي وإقليمي

    الشرطة الإيرانية: مقتل 4 إرهابيين في الشريط الحدودي لغرب البلاد

      أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية “العميد سعيد منتظر المهدي” عن القضاء على خلية إرهابية تابعة لزمرة “بيجاك” الإرهابية في الشريط الحدودي لمدينة بانه (بمحافظة كردستان/غرب البلاد)، ومصرع 4 من عناصر هذه الزمرة خلال عملية مشتركة نفذها حرس الحدود ومنتسبو وزارة الأمن.

      وأوضح “العميد منتظر المهدي” اليوم الاثنين تفاصيل هذه العملية، قائلا: في تمام الساعة 20:45 مساء يوم الأحد تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع منتسبي وزارة الأمن في مدينة بانه، وبعد الرصد الدقيق للتحركات الحدودية، من رصد دخول أحد العناصر الرئيسية والبارزة في زمرة “بيجاك” الإرهابية إلى البلاد، وعلى الفور تم وضع الإجراءات العملياتية اللازمة لإلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية ومواجهتها قيد التنفيذ.

      وأضاف متحدث الشرطة: خلال عمليات مراقبة المنطقة ورصد حركة التنقلات، تمكنت القوات من تحديد مركبة من طراز “سمند” كانت تقل أعضاء هذه الخلية الإرهابية، وعلى إثر اشتباك مسلح بين حرس الحدود وهذه العناصر، لقي 4 من أعضاء زمرة “بيجاك” الإرهابية مصرعهم.

      وختم “العميد منتظر المهدي” تصريحاته بالقول: خلال تفتيش المركبة وموقع الاشتباك، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت عدة مسدسات، ومخازن ذخيرة، وطلقات حربية، وقنابل يدوية.

      المصدر: وكالة ارنا

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