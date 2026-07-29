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    عربي وإقليمي

    القوات المسلحة اليمنية أسقاط طائرة استطلاع نوع “كاريال”سعودية في أجواء محافظة صعدة

      أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها أسقطت فجر اليوم الأربعاء طائرة استطلاع نوع “كاريال” (من دون طيار) سعودية في أجواء محافظة صعدة.

      وجاء في بيان عسكري للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع: “تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع نوع “كاريال” تابعة للسعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة فجر اليوم وذلك بسلاح مناسب”.

      أضاف العميد سريع في بيانه: “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل حماية سيادة البلد ومن حقنا المشروع الرد على أي انتهاك”.

      المصدر: موقع المنار

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