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   12 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    مصدر يمني: تصريحات السعودية محاولة للتغطية على فشل منظوماتها في اكتشاف المسيرات اليمنية

      أكد مصدر عسكري يمني بوزارة الدفاع، أن تصريحات وزارتي الدفاع والخارجية السعودية عبارة عن محاولة السعودية للتغطية على فشل منظوماته الدفاعية في اكتشاف وصد الطائرات المسيرة اليمنية التي حققت أهدافها بنجاح.

      وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن صبر لسنوات طويلة على خروقات السعودية طوال مرحلة خفض التصعيد، وعليها أن تحترم سيادة اليمن واستقلاله، وأن تتحمل تبعات أي خروقات يقوم بها.

      وقال” على السعودية إنهاء الحصار على الشعب اليمني بفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة، والإفراج عن الأسرى، واحترام سيادة اليمن، وحقه في الاستفادة من الثروات النفطية في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية”.

      المصدر: وكالة سبأ

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