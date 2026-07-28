اليابان | إصابات جراء زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب كوماموتو في اليابان

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب اليابان، اليوم الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي.

ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الوكالة.

ووقع الزلزال في الساعة 16,27 (7,27 ت غ) في جزيرة كيوشو، فيما حذرت الأرصاد الجوية من أن تسونامي قد يقع قرابة الساعة 17,00 (8,00 ت غ) وقد يصل إلى ارتفاع متر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي” أن موجات بهذا المستوى قد تكون سجلت منذ الآن.

وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تسجل عدة إصابات وانهيار مبان واندلاع نيران بعد الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد.

وقالت تاكايشي: “ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن”، مشيرة إلى “حصول انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان”.

وفي السياق، أعلن التلفزيون الرسمي الياباني نقل خمسين شخصا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد الثلاثاء. كما أفاد عن انهيار 12 منزلا بينها أربعة لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.

وقبل وقت قصير، رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الإنذار بوقوع تسونامي الذي أصدرته بعد الزلزال الشديد في جنوب غرب البلاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

ورفع الإنذار عن موقع الوكالة الإلكتروني بعد أقل من ساعتين على الزلزال بقوة 7,1 درجات والذي ضرب جزيرة كيوشو متسببا بوقوع إصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق بحسب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وكان زلزال بقوة 7,2 درجات ضرب شمال اليابان في 25 حزيران/يونيو بدون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.

واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ”حزام النار” في المحيط الهادئ.

ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالي 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.

وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها تختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

وتطارد البلاد ذكريات زلزال هائل وقع تحت البحر عام 2011 بقوة 9.0 درجات، وأدى إلى اندلاع موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18,500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

وفي 20 أبريل/نيسان من هذا العام، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 7.7 درجات شمال البلاد، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل واهتزاز المباني الضخمة في طوكيو.

ودفع ذلك السلطات إلى إصدار إرشاد خاص يُحذّر من تزايد خطر وقوع زلازل بقوة 8.0 درجات أو أكثر. وتم رفع هذا التحذير بعد مرور أسبوع.

المصدر: يونيوز