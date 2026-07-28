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    لبنان

    الصحة اللبنانية تفتح تحقيقاً بوفاة الشاب هادي شريتح وتتعهد بمحاسبة المستشفيات المقصرة

      أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الثلاثاء عن فتح تحقيق بوفاة الشاب هادي شريتح وتعهدت بمحاسبة المستشفيات المقصرة.

      وقال البيان “تواصل مكتب وزير الصحة ركان نصر الدين مع عائلة آل شريتح لتقديم واجب العزاء بفقيدهم الشاب هادي شريتح، حيث أكد الوزير للعائلة أن الوزارة فتحت تحقيقاً رسمياً ومباشراً في حادثة الوفاة للوقوف على كافة تفاصيلها مشدداً على أن الوزارة ماضية حتى النهاية في اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبة الصارمة بحق جميع المستشفيات التي قصرت أو امتنعت عن استقباله وتقديم العلاج اللازم له”.

      وتابع البيان “كما جرى التأكيد خلال الاتصال على رفع الجاهزية واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم تكرار هذه المأساة مشددين على أنه لن يُسمح إطلاقاً بأن يموت أي مواطن لبناني بعد اليوم على أبواب المستشفيات تحت أي ظرف من الظروف”.

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