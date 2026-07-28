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   13 صفر 1448   
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    لبنان

    بالفيديو | تفجير نفذه الاحتلال في محيط بلدة عدشيت القصير جنوب لبنان

      نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في محيط بلدة عدشيت القصير جنوبي لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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