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   22 ذو الحجة 1447   
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    الحرس الثوري : هاجمنا مقر الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية العراقية

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