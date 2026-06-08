الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 03:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طيران العدو “الإسرائيلي” شنّ سلسلة غارات على أطراف الريحان في الجنوب

      مواضيع ذات صلة

      تسنيم: إيران استخدمت خلال هجماتها الليلية على “إسرائيل” طائرة مُسيّرة جديدة

      تسنيم: إيران استخدمت خلال هجماتها الليلية على “إسرائيل” طائرة مُسيّرة جديدة

      غارات اسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان

      غارات اسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان

      الحرس الثوري : هاجمنا مقر الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية العراقية

      الحرس الثوري : هاجمنا مقر الجماعات الإرهابية في مدينة السليمانية العراقية