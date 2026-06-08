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   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
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    سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب حذر نتنياهو من تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة

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