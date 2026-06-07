مباحثات إيرانية ـ باكستانية في طهران حول الوساطة وخفض التوتر

أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي خلال لقائه نظيره الإيراني في طهران، أنه يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية مجتبى خامنئي تتعلق بالتطورات الراهنة.

وأشار نقوي إلى أهمية الرسالة التي يحملها، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود الدبلوماسية في إنهاء الأزمة، ومؤكداً متانة العلاقات بين إيران وباكستان.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الإيراني الاتفاق على العمل لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار، مشيداً بالدور الذي تؤديه باكستان في الوساطة وخفض التوتر بين طهران وواشنطن.

كما التقى الوزير الباكستاني في طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لوقف التصعيد.

خبير الشؤون الإيرانية الدكتور حسن حيدر

المصدر: موقع المنار