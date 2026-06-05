ستارمر يتهم إيلون ماسك بإثارة الانقسام في بريطانيا على خلفية قضية مقتل طالب

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالتدخل في الشأن السياسي البريطاني ومحاولة إثارة الانقسام، على خلفية الجدل المتصاعد بشأن تعامل الشرطة مع قضية مقتل الطالب هنري نوفاك على يد رجل من طائفة السيخ.

وقال ستارمر إن ماسك “تدخل مجدداً في السياسة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية محاولاً تأجيج الانقسام”، مضيفاً: “هذا ليس ما تمثله بريطانيا”.

وأكد أن البريطانيين “شعب متسامح وعقلاني”، مشيراً إلى أن رد فعل عائلة هنري نوفاك على المأساة كان هادئاً ومسؤولاً.

كما انتقد ستارمر ما وصفه بـ“الصور المقززة” التي جرى تداولها عبر منصة الذكاء الاصطناعي “غروك”، مؤكداً أن السلطات ستتصدى لمثل هذه الممارسات، مضيفاً: “هذا ما نحن عليه كدولة”.

المصدر: وكالة يونيوز