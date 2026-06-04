دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد منح تأشيرات السياح الروس وسط استمرار الحرب في أوكرانيا

دعت دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى تشديد إجراءات إصدار التأشيرات للسياح الروس الراغبين في قضاء إجازاتهم في القارة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا للعام الخامس.

وناقش وزراء داخلية التكتل هذه المسألة التي أثيرت في رسالة من بولندا والنروج ودول البلطيق وتسع دول أخرى من فضاء شنغن، خلال اجتماع عُقد في لوكسمبورغ الخميس.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «من المقلق جداً أن نشهد تزايد أعداد السياح الروس الذين يستمتعون برحلاتهم الترفيهية على الشواطئ والمنتجعات الأوروبية، بينما تستمر الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف مدنيين وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا».

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق اتفاقية لتسهيل منح التأشيرات مع روسيا، واتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر إجراءً بمنع منح الروس تأشيرات دخول متعدد.

وانخفض عدد التأشيرات الممنوحة للروس من أكثر من أربعة ملايين قبل الحرب إلى نحو نصف مليون في عام 2024.

المصدر: أ.ف.ب.