فيديو يظهر أضرارا جسيمة إثر حريق على متن حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” خلال حرب إيران

نشرت شبكة CNN لقطات تكشف أضرارا جسيمة ناجمة عن حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” خلال حرب إيران، بعد أن صرحت مصادر بفشل نظام مكافحة الحرائق فيها.

فعندما اندلع حريق على متن أكبر حاملة طائرات في العالم في شهر آذار / مارس أثناء مشاركتها في عمليات ضد إيران، أصدرت البحرية الأمريكية بيانا قصيرا قالت فيه إنه تم “احتواء” الحريق، وإن بحارين اثنين تلقيا علاجا طبيا جراء إصابات “لا تهدد حياتهما”، وإن حاملة الطائرات “تعمل بكامل طاقتها”.

لكن مقطع فيديو جديدا حصلت عليه شبكة “CNN” يوضح أن الحريق كان أكثر خطورة وتدميرا مما ألمحت إليه البحرية.

وأظهر الفيديو أن الأسرّة (المقاصير) التي ينام فيها البحارة دُمرت بالكامل، وما تبقى من الأسرّة كان عبارة عن معادن متفحمة وملتوية أسفل سقف يبدو أنه جُوّف أيضا بفعل الحريق.

كما تدلت الأسلاك من السقف وتناثرت أكوام من الرماد على الأرض حول الأسرّة، وفقا لمقطع الفيديو.

وقال أحد البحارة الذين كانوا على متن السفينة، وهي حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد ر. فورد” (USS Gerald R. Ford)، لشبكة “CNN”، واصفا ما شعر به أثناء مكافحة الحريق: “لقد اعتقدت جديا أننا سنفقد السفينة”، وأضاف: “الأمر كان إما أن تقاتل أو أن تموت”.

وفشل نظام إخماد الحرائق في السفينة في العمل، مما ترك البحارة يتدافعون لإطفاء النيران، وفقاً للبحار ولمسؤول أمريكي كبير مطلع على الحادثة.

وصرح المسؤول الأمريكي الكبير لشبكة CNN بأن البيان العلني للبحرية قلل من حجم الأثر الذي تركه الحريق على الحاملة “فورد” أثناء وجودها في البحر الأحمر لدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، حيث كان للحريق تأثير بالفعل على القدرات. ومر يومان قبل أن تتمكن “فورد” من تسيير طلعات جوية مجددا، حسبما ذكر رئيس عمليات البحرية الأميرال داريل كودل في أبريل، واضطرت السفينة إلى التوجه إلى ميناء في اليونان لإجراء إصلاحات مؤقتة.

وعند سؤاله عن مدى حجم الحريق وفشل نظام مكافحة الحرائق في العمل، قال متحدث باسم البحرية لشبكة CNN: “إن التحقيق في أسباب الحريق لا يزال مستمرا”.

واستغرق إطفاء الحريق، وتنظيف المكان، ومنع اشتعاله مجددا من طاقم “فورد” حوالي 30 ساعة، وفقد ما يقرب من 600 بحار القدرة على الوصول إلى أسِرّتهم بسبب الأضرار، وفقا لما ذكرته CNN في وقت سابق.

وقال البحار، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لم يكن ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا القدر من السوء. كان ينبغي على نظام إخماد الحرائق المدمج في السفينة أن يطفئه”، وتابع: “الجميع -بمن فيهم أنا- ساعدواعلى في إطفاء الحريق”.

وترسم مقاطع الفيديو التي حصلت عليها CNN وروايات البحارة على متن “فورد” أوضح صورة علنية حتى الآن للصعوبات التي واجهها البحارة خلال مهمة انتشار قياسية استمرت 11 شهرا، وشملت الحرب مع إيران والعملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا.

وكانت السفينة التي تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار محورا أساسيا في الحرب ضد إيران. وحلق الطيارون المتواجدون على متن “فورد” في موجة تلو الأخرى من الطلعات الهجومية التي قصفوا فيها الجمهورية الإسلامية. لكن حاملة الطائرات الضخمة لم تكن في وضع الهجوم فحسب.

وتذكر البحار الذي قابلته CNN أنه رأى في وقت ما، عندما كانت “فورد” في البحر الأحمر، خطا برتقاليا في السماء مع ظهور الذخائر الإيرانية في الأفق. وأفاد البحار بأنه عندما كانت الصواريخ أو المسيرات الإيرانية تقترب من مدى معين من “فورد”، كانت السفينة “تطلق إنذارا تخبرنا فيه بتوقع التعرض لضربة والقيام بالسيطرة على الأضرار”.

ولم يكن الحريق هو المشكلة الوحيدة خلال فترة الانتشار، إذ تعرضت مراحيض السفينة للانسداد بشكل متكرر.

المصدر: شبكة CNN